بـ 1001 خيبة أمل.. لجين الهذلول تغرد للمرة الأولى منذ إطلاق سراحها

نشرت الناشطة السعودية لجين الهذلول، مساء اليوم الأربعاء، أول تغريدة منذ إطلاق سراحها بعد أكثر من ألف يوم في السجن.

وكتبت لجين، بحسابها على موقع تويتر بالإنجليزية: "أعود بقلب مليء بالامتنان، لكنه مصاب بكدمات من 1001 خيبة أمل"، في إشارة إلى عدد أيام سجنها.

Returning with a heart full of gratitude, but bruised from 1001 disappointments. pic.twitter.com/CsM79OLDzb — لجين هذلول الهذلول (@LoujainHathloul) February 17, 2021

والأربعاء الماضي، أطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول الناشطة النسوية البارزة في المملكة.

وفي ذات اليوم، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خبر إطلاق سراحها قائلا: "لدي أخبار سارة بأن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول من السجن".

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي "إنها مدافعة قوية عن حقوق المرأة.. وكان إطلاق سراحها هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

واعتقلت الناشطة السعودية (31 عاما) في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل.