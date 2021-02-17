التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أكد التلفزيون الرسمي السعودي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء، أن التحالف العربي اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية.

وأفادت قناة المملكة السعودية بأن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وشدد التحالف العربي الذي تقوده السعودية على استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وبأن التحالف سوف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومين من إيران.

يتبع..