حرصا على صحة المصلين.. السعودية تغلق 8 مساجد بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أمس الأربعاء، 8 مساجد مؤقتا في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأكدت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، بأن مجموع ما تم إغلاقه خلال 10 أيام بلغ 87 مسجدا، تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

قررت وزارة #الشؤون_الإسلامية اليوم إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بأربعة مناطق بعد ثبوت 10 حالات #كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرة أيام 87 مسجداً تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم. — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) February 17, 2021

وذكرت الوزارة السعودية أن المساجد المغلقة، 3 في منطقة الرياض تم فيها رصد 4 حالات إصابة بكورونا، حالتان في محافظة الزلفي، وحالة واحدة في محافظة الرين، وحالة واحدة في حي عرقة بالرياض، و3 حالات في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 8 مساجد، أمس الأربعاء، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، 4 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في المناطق التالية: المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك.

وأكدت الوزارة أنها تواصل جولاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد.