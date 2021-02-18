إعلام: العثور على الملاكم العراقي عمار هدف مقتولا داخل منزله

عثر على الملاكم العراقي، عمار هدف، اليوم الخميس، مقتولا داخل منزله، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، إنه "تم العثور على الملاكم عمار هدف مقتولا طعنا بالسكاكين داخل منزله في العاصمة العراقية"، مؤكدا أنه "قتل إثر خلاف عائلي"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضاف المصدر الأمني، أن "خلافا عائليا أدى إلى مقتل الملاكم عمار هدف وهو أحد منسوبي نادي النجدة الرياضي، وإصابة شقيقه بطعنات سكين داخل منزلهما في منطقة الزعفرانية وسط العاصمة بغداد".