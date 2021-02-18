تسجيل
10:25 GMT18 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فلسطيني ينقذ الحيوانات الضالة ويعيش مع عشرات القطط

    فلسطيني ينقذ الحيوانات الضالة ويعيش مع عشرات القطط... فيديو

    © Sputnik . Ajwad Jaradat
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1048141473_0:-1:1920:1080_1200x675_80_0_0_a74ca38c82c300406bce5121dd11f4d6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102181048142091-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    أن يقتني الإنسان حيوانا أو اثنين أمر طبيعي، لكنّ الفلسطيني سعيد العر من مدينة غزة يعيش برفقة العديد من القطط داخل منزله، ويقوم برعايتها حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى عشرات القطط، يؤويها ويرعاها ويعالجها ويحافظ عليها.

    الفكرة بدأت من حبه للحيوانات منذ الطفولة، وقد سعى للاعتناء بها وحمايتها في شوارع قطاع غزة، وتطورت الفكرة إلى إنشاء جمعية من أجل الاعتناء بالحيوانات الضالة وعلاجها وتقديم الطعام لها منذ ثلاث سنوات، ويقول العر إن الجمعية كانت عبارة عن أرض تضم العديد من الحيوانات والعديد من الأشخاص المتطوعين الذين كانوا يساعدونه في عملية إنقاذ الحيوانات، وكانت أيضاً هذه الجمعية مأوى يأويهم ويحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء، لكن نتيجة لغياب الدعم المطلوب وسوء الأوضاع الاقتصادية أغلقت الجمعية.

    حبه للحيوانات لم يتوقف بعد إغلاق الجمعية فقد اصطحب القطط إلى منزله كونها تعتبر أليفة ومقبولة لدى سكان الحي، مشيراً إلى أن اقتناء القطط وجعلها تعيش داخل المنزل هو بالنسبة له أمر طبيعي، لكن بعض الناس يعتبرونه غريباً وغير مألوف، ويقول العر عندما يأتي الناس إلى زيارتي داخل المنزل للمرة الأولى يشعرون بالاستغراب كوني أمتلك عدداً كبيراً من القطط داخل المنزل، لكن مع تكرار زيارتهم يتعودون على ذلك.

    فلسطيني ينقذ الحيوانات الضالة ويعيش مع عشرات القطط
    © Sputnik . Ajwad Jaradat
    فلسطيني ينقذ الحيوانات الضالة ويعيش مع عشرات القطط

    في كل صباح يقوم العر بإطعام القطط الموجودة داخل منزله بعد أن يطمئن عليها، بعد ذلك يذهب إلى تفقد الرسائل التي يرسلها الناس عبر صفحته على موقع الفيس بوك والتبليغ عن وجود قط مريض من أجل علاجه أو حاجتهم إلى مأوى كونه متخصص في علاج الحيوانات، ويشير العر إلى أن القطط  تعيش بحرية وأمان داخل المنزل حتى انها ترافقه أثناء إعداد القهوة والشاي وتلحق به إلى حيث يذهب في أي ركن من أركان المنزل ، ومنها من يشرب المياه من صنبور المياه داخل المطبخ، ويشير العر إلى أن من بين القطط التي يعتني بها قطط عمياء وعرجاء تحتاج الى رعاية خاصة.

    فلسطيني ينقذ الحيوانات الضالة ويعيش مع عشرات القطط
    © Sputnik . Ajwad Jaradat
    فلسطيني ينقذ الحيوانات الضالة ويعيش مع عشرات القطط

    عائلة العر تساعده في العناية بالقطط فقد أحب أبنائه الحيوانات مثله، ويشعر وعائلته بالسعادة لتقديم هذا العمل تجاه القطط، ويبقى طموحه بإعادة افتتاح الجمعية وتوسيع دائرة الرعاية المقدمة الى كثير من الحيوانات الضالة خاصة الموجودة في الشوارع والأزقة وعدم إيذائها أو إلحاق الضرر بها.

    فلسطيني ينقذ الحيوانات الضالة ويعيش مع عشرات القطط
    © Sputnik . Ajwad Jaradat
    فلسطيني ينقذ الحيوانات الضالة ويعيش مع عشرات القطط
    الكلمات الدلالية:
    قطط, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
    أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط عام2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك