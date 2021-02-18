العراق.. مقتل 3 من "الحشد" في هجوم لـ "داعش" شرقي البلاد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصرها في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان نقله موقعها الرسمي "إن قوات اللواء 28، أنهت اليوم الخميس التعرض الإرهابي الذي شنته فلول "داعش" الإجرامي شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

وأوضح البيان أن قوات اللواء تمكنت "من دحر العناصر الإرهابية المهاجمة وإجبارهم على الفرار خائبين مندحرين".

وقال الحشد إن "التعرض الإرهابي" أسفر عن مقتل 3 من عناصره، وإصابة 5 آخرين.

ومساء أمس الأربعاء تصدت قوات "الحشد" لهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) شمال خانقين.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان حينها "قامت مجموعة "داعشية" إجرامية بشن تعرض على نقطة أمنية تابعة للواء 28 بالحشد الشعبي تبعد 28 كم شمال خانقين بواسطة أسلحة متوسطة قبل أن تتصدى لهم قوات اللواء".

ورغم إعلان العراق أواخر 2017، هزيمة "داعش" عسكريا واستعادة كامل أراضيه التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، عادت فلول "داعش" لتنفيذ هجمات خاطفة على أهداف تركزت في معظمها شمال وشرق البلاد، ما استدعى إطلاق القوات العراقية العديد من العمليات العسكرية ضد التنظيم.