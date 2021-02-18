مصر... رسالة مهمة من وزير التعليم إلى أولياء الأمور والطلبة

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، طارق شوقي، رسالة مهمة إلى أولياء الأمور والطلاب.

ووصفت بوابة "الجمهورية" رسالة شوقي بالمهمة، حيث طالب فيها الوزير أولياء الأمور بتوعية أولادهم بشأن ارتداء الكمامة خلال الفترة التى يتواجدون فيها داخل اللجان الامتحانية ومنذ خروجهم من منازلهم إلى عودتهم مرة أخرى بعد أداء الامتحانات.

وأضاف شوقي، خلال رده على استفسارات أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بأن الوزارة قامت باختصار وقت الامتحان إلى النصف، وهذا ما يمكن ان نفعله فى ظل هذه الظروف والموجة الثانية لكورونا، والتى تتعرض لها البلاد.

وكان شوقي قد كشف، في وقت سابق، عن الطريقة التي ستجرى بها امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الأحد الماضي، بشأن نظام الامتحانات والدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وقال الوزير إن الطلاب في كل صف من هذه الصفوف الدراسية سيخوضون امتحانا واحدا يشمل أسئلة من جميع المواد.

وأشار إلى أن الامتحان متعدد التخصصات الذي يشمل كل المواد، سيضم سؤالا أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.

وتأتي تصريحات الوزير، عقب إعطاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات جديدة بشأن استكمال العام الدراسي الحالي.

يذكر أن شوقي، سوف يصدر بيانا مهما اليوم الخميس بشأن الرد على المؤتمر الصحفي لاستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات سواء للتيرم الأول، وكيفية امتحانات التيرم الثاني والتي سوف تكون على طريقة الاختبارات الشهرية لصفوف النقل.