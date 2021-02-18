مصر... السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا جديدا، بالموافقة على تعديل الاتفاق مع منظمة الهجرة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس السيسي رقم 451 لسنة 2020، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

وجاء القرار بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية، والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995، بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020.

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2020، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.