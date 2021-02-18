تنفيذا لقرارات حظر التجوال.. الداخلية العراقية: منع التجمعات البشرية

قررت وزارة الداخلية العراقية منع التجمعات البشرية أيا كان نوعها في عموم البلاد، مؤكدة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وبحسب تصريحات اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكد أن "القطاعات الأمنية ستكون في الطرق الرئيسة وستبلغ القوة الماسكة والدوريات لمنع التجمعات البشرية أيا كانت نوعيتها وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين"، مشيرا إلى أن "الطرق الفرعية التي تشهد زخما ايضاً ستشمل بالقطع".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت التزامها التام بتوقيتات حظر التجوال وتطبيق أوامره، فيما أكدت وزارة الداخلية السماح ببقاء الطرق الخارجية مفتوحة لنقل المواد الغذائية.

و في تصريحات لللواء تحسين خفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة في مؤتمر صحفي عقب قرار حظر التجوال، قال: "إننا ملتزمون بتوقيتات حظر التجوال وجادون في تطبيق أوامره"، مشددا على أنه "لا يسمح للمنتسب التجول في عجلته اثناء الحظر الشامل".

وفي المؤتمر ذاته أكد اللواء يحي رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن "الجميع مطالب بالالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الحظر الكلي سيبدأ في الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس".

ولفت رسول إلى أن "الحظر يمكن تمديده في حال استمرار تسجيل زيادة في إصابات كورونا".

وعن المستثنيات من قرار الحظر، أكد اللواء سعد معن مدير إعلام وزارة الداخلية خلال المؤتمر أن "الطرق الخارجية ستبقى مفتوحة لنقل المواد الغذائية بشكل مستمر"، مشددا على أن "المطاعم ستكون دليفري فقط، وستفتح مع الأسواق حتى السابعة مساء".

وعن عمل الصحفيين أثناء الحظر، أكد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين على "السماح للقنوات الفضائية باستثناء 25 من منتسبيها خلال حظر التجوال"، مشددا على أن "استثناء العاملين في الإذاعات من الحظر يجب ألا يتجاوز الـ10"، مؤكدا على عدم وجود أي استثناء للصحفيين العاملين في الصحف.

وكانت للجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، قد أعلنت السبت الماضي، إعادة فرض حظر التجوال الجزئي بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أنه سيبدأ من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، بدءا من الثامن عشر من الشهر الحالي "اليوم الخميس"، ولمدة أسبوعين.