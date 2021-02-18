إعلام: وزير الدفاع التونسي في جلسة سرية أمام البرلمان

يعقد البرلمان التونسي، اليوم الخميس، جلسة سرية يستضيف خلالها وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن "لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان تعقد جلسة استماع سرية إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي بطلب من الأخير".

وأوضحت أن "جلسة الاستماع ستكون حول الإصلاحات التشريعية في مجال الدفاع الوطني، واستشهاد أربعة عسكريين بجبال المغيلة، ومتابعة ملف مراجعة القرارات التأديبية".

وكانت وزارة الدفاع التونسية، أعلنت، في الثالث من فبراير/ شباط الجاري، مقتل 4 جنود تونسيين بانفجار لغم أرضي زرعه إرهابيون، في جبل المغيلة بالقصرين" قرب الحدود مع الجزائر.

بدوره، قدم رئيس الحكومة الجزائرية، هشام مشيشي، التعازي لعائلات الجنود ووجه بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلتهم.

وقال المشيشي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التونسية: "إن هذه العملية لن تثنينا عن مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره"، مؤكدا أن البوصلة يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن وتحقيق مصالح الشعب.