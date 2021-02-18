الأمن العراقي يفرض طوقا أمنيا حول السفارة التركية ببغداد خشية مظاهرات مرتقبة

أغلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، الطرق المؤدية إلى السفارة التركية الموجودة بالعاصمة بغداد، خشية من مظاهرات تعترض على ما أسمته التوغل التركي في الأراضي العراقية.