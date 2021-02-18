وزير الطاقة السعودي: المملكة جاهزة لمد يد العون لأصدقائنا في تكساس...فيديو

أبدى وزير الطاقة السعودي الأمير، عبدالعزيز بن سلمان، استعداد المملكة لتقديم المساعدة لسكان تكساس وبعض الولايات الأمريكية الأخرى، الذين يعانون نتيجة الأحوال الجوية الصعبة التي يمرون بها.

وأكد وزير الطاقة السعودي، في كلمة له بمؤتمر للطاقة في الرياض: "نحن سعداء للغاية بالمشاركة في هذا المؤتمر وسط هذه المجموعة من الزملاء والأصدقاء والمتخصصين، هناك بعض التصريحات التي أود الادلاء بها، ولكنني أريد البدء بخالص الأمنيات والدعم إلى أصدقائنا وعائلاتهم في تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا ولويزيانا".

الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان وزير #الطاقة 🇸🇦 يتحدث🎙



أصدقائنا في ولاية تكساس، إوكلاهوما، كاليفورنيا، أمنياتنا وقلوبنا معكم. المملكة جاهزة لتقديم يد العون لسد النقص الذي قد تحتاجون إليه، وذلك نتيجة للأحوال الجوية التي تمر بها هذه الولايات من انقطاعات في الكهرباء.#للطاقة_وطن pic.twitter.com/krpyOY27NL — عايض آل سويدان (@AyidhSalemQ) February 17, 2021

وأضاف: "بوصفي سعوديا ومسؤولا عن هذا القطاع فإني أؤكد على قيم الصداقة والشراكة التي تجمعنا بهؤلاء المتضررين من الطقس السيئ هناك".

وتابع الأمير عبدالعزيز قائلاً: "أتحدث نيابة عن قطاع الطاقة بأكمله، قلوبنا وعقولنا معكم، وكالعادة فإن السعودية مستعدة لتقديم أي دعم، وسوف نقدم كل ما نستطيع لمساعدة أصدقائنا والعائلات المتضررة".

وتسببت موجة الصقيع، التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في تجمد بعض الأنهار، بينما غطت الثلوج 5 ولايات.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، في وقت سابق، إن عشرات الملايين في الولايات المتحدة يتعرضون لموجة برودة قارسة قد تكون الأقسى منذ عقود، وهو ما أدى إلى إيقاف الخدمات البريدية في الولايات الخمس، وإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن ما لا يقل عن 9 حالات وفاة مرتبطة بالطقس عبر الولايات المتحدة.