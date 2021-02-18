السعودية تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم بـ"لقاح كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على"تويتر"، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"، مشيرة إلى أن ذلك سيكون حسب الفئات المستهدفة.

تعلن وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 18, 2021

​وكانت وزارة الصحة السعودية دعت جميع السعوديين والمقيمين للتسجيل على تطبيق "صحتي" من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة على مجانية الحصول على اللقاح لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة العليا للدولة.

وسجلت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة. وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 373702 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة، مؤكدة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.