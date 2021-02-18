تسجيل
11:17 GMT18 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ماشا السورية تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية

    "ماشا السورية" تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية... فيديو وصور

    © Sputnik . ALAA SAOUD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048130442_0:13:3071:1741_1200x675_80_0_0_b97ee1b7de4cf82d7b3d87d9a5473e33.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102181048143169-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    أطفأت الطفلة أمل محمود شمعتها الثانية وهي ترتدي زي بطلة المسلسل الكرتوني الروسي الشهير "ماشا والدب"، التي اكتسبت محبة الأطفال والكبار، لتكتسب أمل بدورها شهرة واسعة في شوارع مدينة اللاذقية السورية، بعد أن غزت صورها صفحات التواصل الاجتماعي وهي ترتدي زي ماشا خلال حفل عيد ميلادها.

    الشبه الكبير بين "ماشا" وأمل وتعلقها بمتابعة المسلسل الكرتوني الذي لطالما أحبه الصغار والكبار في سوريا، أثار انتباه والديها قبل حلول موعد عيد ميلادها بثلاثة أيام، فقررا الاحتفال به وجعل من أمل "ماشا السورية".

    والدة الطفلة راما مصري تقول لـ "سبوتنيك": إعجاب أمل بماشا ومتابعتها للمسلسل الكرتوني معظم الوقت عبر "يوتيوب"، جعلني أتنبه لوجود شبه كبير بينها وبين ماشا، من ناحية الشعر الأشقر والعيون الملونة وحتى الحجم الصغير، ما دفعني لأقترح على زوجي أن نخيط لها فستان شبيه بفستان ماشا بالإضافة للوشاح على الرأس، وحتى قالب الحلوى كان مستوحى أيضاً من المسلسل الكرتوني.

    وأضافت: خلال يومين انتهينا من خياطة الفستان مع مراعاة اللون والتصميم ذاته، وبدت أمل في حفل عيد ميلادها كـ "ماشا"، وتابعت: لم يخطر ببالنا أنه بمجرد نشر صور أمل في عيد ميلادها ستنتشر بسرعة كبيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتتحول إلى "تريند".

    صور الطفلة ماشا السورية لم تبق حبيسة تداول صفحات التواصل الاجتماعي، حسب والد الطفلة أحمد محمود الذي قال لـ "سبوتنيك": بعد يومين على عيد الميلاد، توجهنا إلى الكورنيش في مدينة اللاذقية وتفاجأنا بعدد الأطفال وحتى الشباب الذين تجمعوا حول أمل ليقبلوها ويطلبوا التقاط الصور معها، وكأنها بالفعل الشخصية الكرتونية وقد تجسدت أمامهم.

    ماشا السورية تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية
    © Sputnik . ALAA SAOUD
    "ماشا السورية" تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية

    وأضاف محمود: حتى عندما كنا نستقل السيارة للعودة إلى المنزل كان الصغار والكبار يصرخون بأعلى صوتهم هذه ماشا، مشيراً إلى أنه لم يخطر في باله هو وزوجته أن تتحول ابنته إلى نجمة كـ "ماشا"، من خلال اقتراح خطر على بالهما فجأة وتحول إلى حقيقة أفضت إلى سعادة غامرة لهما.

    وتابع محمود: عدا عن سعادتي أنا ووالدتها بإعجاب الناس بأمل، فأننا سنحتفظ لطفلتنا بصورها ومقاطع الفيديو التي التقطناها لها مع الأطفال الذين كانوا يتجمعون حولها في الشارع، بالإضافة للمواقع التي تحدثت عنها حتى عندما تكبر تشعر هي الأخرى بالسعادة لتحتفظ بها في دفتر ذكرياتها.

    كما أشار محمود إلى أن شهرة أمل اتسعت أكثر بعد أن توقعت فوز فريق "حطين" في مباراته الأخيرة أمام منافسه فريق "تشرين"، وكلاهما فريقان يخوضان منافسات محلية قوية في كرة القدم، وذلك عندما قام والدها بتصوير مقطع فيديو لطفلته وهو يسألها من سيفوز بمباراة جمعتهما، لتقول: "حطين"، ثم يعيد عليها السؤال لربما تغير رأيها، إلا أنها كانت في كل مرة تعيد كلمة "حطين".

    ماشا السورية تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية
    © Sputnik . ALAA SAOUD
    "ماشا السورية" تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية

    وما أن انتهت المباراة بفوز حطين حتى انهالت التعليقات على صفحة والد الطفلة عبر "فيسبوك" وعلى صفحات التواصل الاجتماعي التي تداولت مقطع الفيديو، ولتصبح الطفلة أمل صاحبة توقعات صائبة عدا عن أنها ماشا السورية التي جذبت، ولا تزال، الشارع من حولها.

    يبدو أن مخطط والدي أمل لم يقف عند جعلها تتقمص شخصية ماشا، إذ كشف محمود عن نيته أنه في عيد ميلادها القادم سيجعلها تتقمص الشخصية الكرتونية الشهيرة "ساندي بل" بشعرها الاشقر وفستانها الأحمر.

    انظر أيضا:

    الاتهامات الغربية لروسيا لم تستثن حتى "ماشا والدب"
    "ماشا والدب" وكل ما تريده في مهرجان موسكو
    الكلمات الدلالية:
    فيلم كرتون, سوريا, ماشا والدب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
    أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط عام2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك