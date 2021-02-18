قاضي تحقيق جريمة انفجار مرفأ بيروت يحدد موعدا جديدا لاستجواب فنيانوس

قرر قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، فاضي صوان، اليوم الخميس، إعادة استدعاء وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدعّى عليه في ملف الانفجار.

وجاء تكرار الدعوة لاستجواب فنيانوس بعد رفضه حضور جلسة اليوم، كونه تم إبلاغه بطريقة غير قانونية، ما دعا قاضي التحقيق صوان تحديد موعد جديد لاستجوابه يوم الثلاثاء المقبل 23 فبراير/ شباط الجاري، وفقا لما نقلته قناة "الجديد" اللبنانية.

وكان المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، قد استدعى إلى جلسة اليوم الخميس، وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدّعى عليه، بعد أن استأنف تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بعد تعليقها لمدة شهرين بسبب طلب الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل نقل التحقيق من القاضي صوان إلى قاض آخر.

من جهته، غرد فنيانوس عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أمس، إنه "تلقى اتصالا هاتفيا من المباحث الجنائية المركزية لحضوره غدا صباحا للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية أعتذر عن حضور جلسة الغد".

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ، وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.