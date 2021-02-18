وزير الصحة الجزائري يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقى وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما تلقى اللقاح أيضا كل من الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح، ووزيرة التضامن كوثر كريكو.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية أن عملية التطعيم جرت بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي وسط الجزائر العاصمة.

وكان بن بوزيد، قد صرح، الثلاثاء، أنه لم يتلقَّ بعد اللقاح، مؤكدا أنه لا يزال لديه الوقت وسيكون ذلك خلال الأيام المقبلة.

وجاء تعليق الوزير ردا على السيناتور عبد الوهاب بن زعيم الذي تساءل عن عدم تلقيه إلى جانب البروفيسور جمال فورار، وكذا مدير معهد باستور فوزي درار الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكانت قد تلقت الجزائر أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أول شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وباشرت عملية التطعيم الأولى في ولاية البليدة وسط البلاد.

كما أجرت مباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي، للبحث عن أنجح السبل لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا وبكميات معتبرة في ظل الطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.