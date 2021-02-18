السعودية... تطبيق "توكلنا" يعلن خطوات حجز موعد فحص كورونا

وأفاد الحساب الرسمي للتطبيق، عبر موقع "تويتر"، من خلال فقرة الأسئلة الأكثر شيوعًا، أن متطلبات حجز موعد لفحص كورونا تشمل 4 خطوات.

وأوضح التطبيق أن هذه الخطوات هي "التأكد أن عمر الحالة سبع سنوات فأكثر، التأكد من عدم وجود حجز مسبق للحالة، التأكد من عدم وجود نتيجة سابقة لفحص كورونا لم تظهر بعد، التأكد من وجود مركز (تأكد) في نطاق 100 كم من مكان إقامة الحالة".

وأكد التطبيق أنه يمكن تعديل رقم الجوال في "توكلنا"، وذلك عن طريق تغييره أولا في (أبشر)، ثم إعادة التسجيل مجددا في (توكلنا)، وسيتم تعديله تلقائيًّا في التطبيق.

وبدأت وزارة التعليم السعودية، في تنفيذ 3 إجراءات بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، في أماكن العمل التابعة لها، حسبما كشفت تقارير إعلامية في 8 فبراير/ شباط الجاري.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، تضمنت إجراءات الوزارة؛ تفعيل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد"، من قبل الجميع في مداخل مقرات العمل التابعة للوزارة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والمصافحة.

وذلك بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة وغسل اليدين والتعقيم واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الموصى بها، كما شددت الوزارة على الاستمرار في تقديم الخدمات للمراجعين عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.