رئيس الحكومة الليبية الجديد يؤكد للسيسي تطلع بلاده لإقامة شراكة شاملة مع مصر

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنتخب، عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، إن ليبيا "تتطلع لشراكة شاملة مع مصر"، معربا عن تقديره للدور المصري في إنهاء الانقسام داخل بلاده.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عبد الرحيم دبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في أول زيارة له بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية، وبحثا معا تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأعرب ديبه، بحسب البيان، عن "تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة".

وأكد أن "ليبيا حكومة وشعبا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها...خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار".

واستقبل فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الليبية، وفدا مصريا رفيع المستوى برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية المصري. وبحث باشاغا مع الوفد المصري ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

من جانبه، قال وزير الخارجية في مصر، سامح شكري إن انخراط مصر في الشأن الليبي هو من أجل مصلحة الأشقاء الليبيين، مؤكدا أنه "سيتم إرسال وفد مصري آخر لاستكشاف إمكانية تواجدنا في العاصمة الليبية".

وقال إن "الوفد المصري والذي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية إلى ليبيا جاء في إطار دراسة استئناف التواجد المصري في طرابلس والتواجد القنصلي في بنغازي، ولتناول مجمل التطورات والأوضاع الأمنية هناك".