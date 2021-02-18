دبي... عصابة نسائية تخدع موظفا وتسلب منه نحو 95 ألف دولار

تمكنت عصابة نسائية من خداع استشاري تقنية معلومات، آسيوي الجنسية، في دبي وسرقته من خلال حساب وهمي على تطبيق "تندر" الخاص بخدمات المواعدة.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، فإن العصابة المتكونة من 5 نساء إفريقيات استدرجت المجني عليه بصور حسناوات أوروبيات الملامح، ما دفعه للتواصل مع الحساب، حيث قمن بتزويده بعنوان الشقة ورقمها.

عصابة نسائية تسحب 250 ألف درهم من حساب آسيوي في دبي https://t.co/aznHRfGCAn | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 18, 2021

وتفيد التحقيقات، أن الفتيات هاجمن الضحية لحظة دخول الشقة، ثم أجبرنه على الإفصاح عن بياناته البنكية والرقم السري الخاص بتطبيق البنك على هاتفه، بعد تهديده بالقتل، وقمن بتحويل 250 ألف درهم (ما يعادل 86,5 ألف دولار) من حسابه البنكي عبر التطبيق، إلى حسابات مجهولة.

وبعد ذلك، قمن بسحب مبلغ 30 ألف درهم أخرى (ما يعادل 8 آلاف دولار) من بطاقة ائتمانية كانت بحوزته.

وألقت شرطة دبي القبض على 3 من أفراد العصابة، وتمت إحالتهن إلى النيابة العامة، ومنها إلى الجنايات.