الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى مصر بعد انقطاع أكثر من عام

وافقت سلطات الطيران المدني المصري على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن أشرف نوير، رئيس الطيران المدني المصري، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف تبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

وتصل أول رحلة عصر اليوم على أن يتبعها في الأسبوع المقبل انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة في طرابلس إلى برج العرب.

استقبل االرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

من جانبه، أعرب الدبيبة عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".

وأكد السيسي أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة.

وشدد الدبيبة، اليوم الخميس، على أن ليبيا "تتطلع لشراكة شاملة مع مصر"، معربا عن تقديره للدور المصري في إنهاء الانقسام داخل بلاده.