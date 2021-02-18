عبر "انستغرام"... عراقية تبتز شقيقتها بصور مسيئة والشرطة تضع حدا للقضية

وضعت الشرطة المجتمعية في محافظة النجف في العراق، حدا لقضية ابتزاز تعرضت لها فتاة من قبل شقيقتها.

أفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، بأن فتاة عمدت إلى ابتزاز شقيقتها إلكترونيًا ونشر صورها على موقع "إنستغرام"، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

وفي التفاصيل، فإن الفتاة ناشدت الشرطة مساعدتها، بعدما قالت: إن "أختها قامت بنشر صورها على موقع التواصل "إنستغرام" بسبب خلاف عائلي بينهما، حيث قامت بانتحال شخصيتها بهدف تشويه سمعتها.

وإثر ذلك، تواصلت الشرطة المجتمعية مع أخت الفتاة بحضور ذويها، وتم إنهاء الخلاف بين الشقيقتين بصورة ودية، وتعطيل الحساب الوهمي، ومسح محتوى الابتزاز.