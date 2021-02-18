مصر... ضياء رشوان يترشح لدورة جديدة على منصب نقيب الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين في مصر، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، تقدمه بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة، في انتخابات مقرر عقدها في مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك، بحسب ما نشره موقع صحيفة "الشروق" المصرية، في اليوم الأولى لتلقى طلبات الترشح لانتخابات النقيب، والتجديد النصفي لمجلس النقابة.

ويضم مجلس النقابة 12 عضوا، بالإضافة إلى النقيب، يجرى تجديد نصفي لنصفهم كل سنتين.

وبدأت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات، لمدة خمسة أيام حتى الاثنين 22 فبراير/ شباط الجاري، على أن يفتح باب الطعون على المرشحين والتنازلات لمن يريد من المرشحين لمدة خمسة أيام أخرى، وبعدها تعلن القائمة النهائية للمرشحين في 27 فبراير.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، على أن يجرى الاقتراع الجمعة 5 مارس 2021، في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية لمدة 15 يوما على أن يصح انعقادها بـ25% فقط من الأعضاء.

وتجرى الانتخابات هذه المرة في ظل جائحة كورونا المستجد، وسعى المجلس الحالي لتأجيل الانتخابات، خوفا من التجمعات التي ستشهدها الجمعية العمومية.