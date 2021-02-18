شلل تام في جميع المطارات التونسية

تشهد جميع المطارات التونسية، غدا الجمعة، شللا تاما بسبب الدخول في إضراب مفتوح.

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الجامعة العامة للنقل، "دعت كافة الإعوان والإطارات العاملة بشركة الخطوط التونسية بجميع المطارات الداخلية ومطار تونس قرطاج إلى الدخول في إضراب مفتوح غدا الجمعة على الساعة منتصف النهار".

وأوضحت جامعة النقل، أنها "اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع هياكلها النقابية دفاعا عن ديمومة الخطوط التونسية كمؤسسة عمومية وعدم المساس بجميع مستحقات الأعوان".

في سياق متصل، أفاد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، ظهر اليوم الخميس، بأنه يتابع الأحداث التي جرت مؤخرا بالخطوط التونسية وما انجر عنها من توتر للمناخ الاجتماعي بالمؤسسة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي في تونس، سيرغي نيكولاييف، أن السلطات التونسية عرضت على روسيا استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر".

وقال نيكولاييف لوكالة "سبوتنيك": "منذ عام 2016، زاد عدد السياح الروس الذين يزورون تونس بشكل مطرد وبلغ بحد أقصى 640 ألف سائح سنويًا. كانت هناك شروط مسبقة لرفع هذا الرقم إلى 800 ألف، ولكن جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك بسبب الإغلاق العام".

وأضاف نيكولاييف :"أنا متأكد من أن التدفق السياحي سيعود كما كان قبل الجائحة. نحن نستعد لذلك تدريجياً. وقد تم اتخاذ أولى الخطوات الملموسة".