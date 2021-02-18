هدية من الإمارات... دحلان يعلن إرسال 20 ألف جرعة "سبوتنيك V" إلى غزة

أعلن القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان أن الإمارات أرسلت دفعة من لقاحات كورونا إلى قطاع غزة كهدية، هي عبارة عن 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وكتب دحلان المقيم في الإمارات على حسابه في موقع تويتر: "دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة الآن".

وأضاف: "هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحداً".

وتابع: "تتضمن الدفعة الحالية 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً".

تتضمن الدفعة الحالية 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك V الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً. — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) February 18, 2021

ومضى دحلان وسط تقارير عن عزمه خوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية المقبلة: "نعاهد شعبنا بمواصلة كل جهد ممكن من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية، فشعبنا يستحق كل العناية، وواجبنا تلبية احتياجاته، ليس ذلك فقط فاليأس لا يناسبنا".

وقال: "إن إيماننا بالعمل الجماعي وتصميمنا سيمكننا من خلق واقع حياتي أفضل، وسنكون قادرين على تفكيك كل مشكلات الحياة اليومية وحلها"، موجها الشكر للإمارات قيادة وشعبا.

إن إيماننا بالعمل الجماعي وتصميمنا سيمكننا من خلق واقعاً حياتياً أفضل، وسنكون قادرين على تفكيك كل مشكلات الحياة اليومية وحلها.



في هذه المناسبة نتوجه بوافر الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادةً وشعباً. — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) February 18, 2021

في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (قناة "كان") إنه من المتوقع أن يتلقى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة 20 ألف لقاح من الإمارات.

وأوضحت أن اللقاحات ستدخل القطاع عبر معبر رفح المصري وليس من خلال إسرائيل.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية أن دحلان غريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، هو من دفع نحو إرسال الإمارات اللقاحات إلى غزة.

פרסום ראשון: עזה צפויה לקבל בימים הקרובים 20 אלף חיסוני קורונה מאיחוד האמירויות, ייתכן שעד מחר. החיסונים של חברת ספוטניק ייכנסו לרצועה דרך מסוף רפיח. מקורות פלסטינים מסרו לכאן חדשות כי מוחמד דחלאן, יריבו של אבו מאזן השוהה באמירויות הוא שדחף להבאת החיסונים לרצועה@galberger — כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2021

وأمس الأربعاء، سمحت إسرائيل لأول مرة بدخول أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إنها استلمت 2000 جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" قادمة من وزارة الصحة برام الله".

ووصلت اللقاحات وإلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم ونُقلت على الفور لمخازن الوزارة.

وعلى مدى أيام، رفضت إسرائيل إدخال اللقاح إلى غزة، وتعالت أصوات مطالبة بمساومة حركة "حماس" التي تدير القطاع على تلقي اللقاح مقابل الإفراج عن أسرى ومفقودين إسرائيليين.