الصحة السعودية تعلن عن المناطق الأكثر تضررا من كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن أكثر المناطق تضررا من إصابات كورونا داخل المملكة.

ونقلت صحيفة "عاجل" عن الوزارة أنه تم تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بتسجيل 165 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 51 حالة، وسجلت منطقة مكة المكرمة 48 حالة.

وسجلت منطقة القصيم 10 حالات والحدود الشمالية والمدينة المنورة 9 حالات لكل منهما، والباحة 7، وسجلت مناطق عسير والجوف وحائل 6 حالات لكل منها.

وسجلت منطقتا نجران وجازان 4 حالات لكل منهما، واقتصرت الإصابات في منطقة تبوك على حالتين فقط؛ لتكون المنطقة الإقل تسجيلًا لإصابات كوورنا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في إطار أعلان الوزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 374029، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 365017، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6450 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و371 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة السعودية، خطوات حجز موعد لفحص فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الحساب الرسمي للتطبيق، عبر موقع "تويتر"، من خلال فقرة الأسئلة الأكثر شيوعًا، أن متطلبات حجز موعد لفحص كورونا تشمل 4 خطوات.

وأوضح التطبيق أن هذه الخطوات هي "التأكد أن عمر الحالة سبع سنوات فأكثر، التأكد من عدم وجود حجز مسبق للحالة، التأكد من عدم وجود نتيجة سابقة لفحص كورونا لم تظهر بعد، التأكد من وجود مركز (تأكد) في نطاق 100 كم من مكان إقامة الحالة".

وأكد التطبيق أنه يمكن تعديل رقم الجوال في "توكلنا"، وذلك عن طريق تغييره أولا في (أبشر)، ثم إعادة التسجيل مجددا في (توكلنا)، وسيتم تعديله تلقائيًّا في التطبيق.