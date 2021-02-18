وزير الخارجية الأردني: عمليتا الإصلاح الاقتصادي والسياسي مستمرتان

تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي حدده الملك عبد الله الثاني وعن استمراريته في ظل جائحة "كورونا".

وبيّن الصفدي، جهود بلاده في التصدي لجائحة "كورونا" عبر آلية عمل تحقق التوازن بين حماية صحة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني للتخفيف من تبعات الجائحة عليهم، وفقا لما نقلته صحيفة "الرأي" الأردنية.

كما لفت الصفدي إلى استمرار سيرورة برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي في ظل هذه الأوضاع العالمية المتأثرة بجائحة "كورونا".

وخلال المحادثة التي أجراها الوزير الصفدي مع نظيرته النرويجية، إينه إيريكسن سوريدي، اليوم الخميس، بحث الطرفين آليات تطوير التعاون في مختلف المجالات وتعميق التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الطرفين حرصهما المشترك على تعزيز الشراطة بين البلدين وأخذهما نحو آفاق أوسع من التعاون.

وكانت القضية الفلسطينية من القضايا الإقليمية التي بحثها الوزيران، حيث أكدا أهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وحسب الصفدي "هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل".