حركة العقارات في دبي تتخطى مليار درهم في يوم

بلغ إجمالي ما حققته حركة العقارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الخميس، أكثر من مليار درهم.

ووفقا لموقع "مباشر"، فقد شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قرابة 433 مليون درهم مبايعات عقارية، قيمة تسجيل 181 مبايعة.

وضمن هذه المبايعات 29 مبايعة للأراضي بقيمة 194 مليون درهم، و152 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 239 مليون درهم، وفقا لبيان صحفي.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 579.4 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 264.6 مليون درهم، و74 رهن فلل وشقق بقيمة 314.8 مليون درهم.

وكان أهمها في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 418 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 40 مليون درهم.

يشار إلى أن الدائرة قد شهدت، أمس الأربعاء، وبحسب موقع "الرؤية"، حركة بلغت قيمتها 1.4 مليار درهم إماراتي، عن طريق تسجيل 146 مبايعة، بقيمة 260.9 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 55.88 مليون درهم، و122 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 205.01 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.