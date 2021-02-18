المفوضية الأوروبية مستعدة للمشاركة في تمويل وحدة لإنتاج لقاحات مخصصة لأفريقيا مركزها المغرب

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن استعدادها للمشاركة في تمويل وحدة لإنتاج لقاحات مخصصة لأفريقيا في المغرب.

وأكد أحد المتحدثين باسم المفوضية الدور الذي يمكن للمغرب الاضطلاع به اعتبارا لموقعه كقطب يتجه نحو القارة الأفريقية، من أجل دعم سيادة أوروبا في مجالات اقتصاد الحياة والتحول إلى منصة بالنسبة لأفريقيا، حسبما نقلته "البوابة المغربية".

كما قال المتحدث: "إنه في حال ما إذا قامت شركات لتصنيع الأدوية بتقديم عرض واضح ومهيكل، تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة بسلسلة إنتاج مرضية في المغرب، بما في ذلك الشروط التقنية، التنظيمية، وشروط الترخيص، يمكن للمفوضية الأوروبية المشاركة في تمويل وحدة لإنتاج اللقاحات في المغرب".

واعتبر المتحدث أنه "من المهم أن تحصل أفريقيا على قدرة ذاتية لإنتاج اللقاحات المضادة".

وأوضح أن "هذه البنية ضرورية لما بعد جائحة "كورونا"، والنقاشات جارية حول هذا الموضوع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي".

وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إلى أن "الآليات التمويلية التي تحصل عليها المفوضية، لاسيما الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة ملائمة لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص عموما".

وذكر من جهة أخرى، "بأن المفوضية الأوروبية رصدت 456 مليون يورو من المساعدات الثنائية، من أجل الاستجابة للحاجيات الصحية والاجتماعية-الاقتصادية الفورية في المغرب، في إطار الاستجابة لجائحة "كورونا".