أمير قطر يوجه دعوة "عاجلة" إلى جميع الأطراف اللبنانية... بماذا أخبر الحريري

وجّه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، دعوة عاجلة إلى جميع الاطراق اللبنانية، وذلك أثناء لقائه برئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أمير قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه، ودعا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

واستعرض الجانبان أبرز المستجدات في لبنان، وأطلع الحريري أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وتناول اللقاء أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل بالديوان الأميري رئيس مجلس الوزراء المكلف بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد، جرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان. #قناhttps://t.co/mApCwYXsMd pic.twitter.com/OmeL4ASz3Q — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 18, 2021

و​وصل الرئيس المكلف سعد الحريري، مساء يوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية التقى فيها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال المكتب الإعلامي للحريري نقلا عن وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع اليوم مع رئيس الحكومة المكلف في الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وخاصة في الشؤون الاقتصادية إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على "استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار".

ويواصل الحريري جولاته الخارجية، لإعادة العلاقات اللبنانية-العربية وتأمين الدعم اللازم فور تشكيل حكومة اختصاصيين تماشياً مع المبادرة الفرنسية.