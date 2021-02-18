الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية الليبية إلى مصر

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

جاء ذلك وفق ما أفاد به الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، بحسب "بوابة الأهرام".

وقال نوير إن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف تبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

وتابع "تصل أول رحلة عصر اليوم على أن يتبعها في الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب".

إعلان مصر السماح باستئناف الرحلات الجوية من ليبيا إلى أراضيها، يأتي بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنتخب، عبد الحميد دبيبة، إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال زيارته إلى القاهرة التي تعد أولى محطاته الخارجية منذ تولي مهام منصبه، بحث دبيبة والسيسي تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأعرب دبيبة، بحسب البيان للرئاسة المصرية عن "تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة".

وأكد أن "ليبيا حكومة وشعبا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها...خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار".

وفي الخامس من فبراير/شباط الجاري أعلن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف ، فوز قائمة دبيبة لإدارة البلاد مؤقتا، لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل.