مشهد ألهب مشاعر المصريين... ما حقيقة الجندي الذي غطته الثلوج في سانت كاترين

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، الناطقين باللغة العربية، صورة يقولون إنها لجندي مصر يتحمل البرودة القارسة خلال خدمته في شبه جزيرة سيناء.

تظهر الصورة جنديا يقف داخل كوخ حجري ويبدو الثلج في كل مكان من حوله وحتى على ملابسه، وأرفقت الصورة بتعليق يدعي أن الجندي هو أحد أفراد الجيش المصري الذين يخدمون في جبل سانت كاترين في جنوب سيناء (شرقي مصر). لكن ذلك غير صحيح.

في الجو البرد ده دعواتي وحبي وتقديري لمن يحمونا علي كل الحدود ♥️♥️ الابطال المنسيين pic.twitter.com/wV5xaS7icd — Shereen Reda (@ShereenReda) January 4, 2020

باستخدام محركات البحث، يتبين أن الصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في العامين الماضيين مع تعليقات مشابهة تشير إلى الجنود المصريين.

في الحقيقة، الصورة منشورة قبل أكثر من 5 سنوات عبر مواقع إخبارية أرمينية، وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي وتشير إلى الجنود الأرمن الذين يخدمون في القرى الحدودية خلال الأجواء العاصفة.