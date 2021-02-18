الأمم المتحدة: نحتاج 4 مليارات دولار خلال 2021 لتجنب مجاعة باليمن

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن هناك حاجة لتوفير 4 مليارات دولار في 2021 لتجنب حدوث مجاعة في اليمن.

وطالب مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية، بجمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية.

وقال المسؤول الأممي، إن البلد العربي الذي مزقته الحرب يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم خلال عشرات السنين، بحسب "رويترز".

وقبل أيام، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن 2.3 مليون طفل في اليمن معرضون للمجاعة بحسب التوقعات القائمة.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "إن خطة المساعدات الإنسانية لليمن ممولة بشكل غير كاف، ولم يتم الحصول في العام 2020 إلا على مبلغ قدره 1.9 مليار دولار من الميزانية المطلوبة التي تبلغ 3.4 مليار دولار".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.