روسيا تدعو أطراف النزاع في اليمن لوقف إطلاق النار وتدين الهجمات على السعودية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن بلاده تدعو أطراف النزاع في اليمن إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "قلقون إزاء التصعيد في محافظة مأرب والأجزاء الأخرى من اليمن. وندين تكثيف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية".

وتابع نيبينزيا: "ندعو الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية التفاوض برعاية الأمم المتحدة".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" وأنصارها، المسيطرين على صنعاء والمدعومين من إيران.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.