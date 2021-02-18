روسيا تطلق مشروع شبكات كهربائية في السعودية

قال ألكسندر ليميك، وهو مطور روسي لمركبة جوية دون طيار، عضو سوق "إنيرغي نيت"، إن المطور الروسي "كاناتوخود"، لمراقبة شبكات الطاقة، سيبدأ مشاريع تجريبية في السعودية خلال المبادرة الوطنية للتكنولوجيا في عام 2021.

يسمح مجمع "كاناتوخاد" الروبوتي (الآلي) بتشخيص حالة خط نقل الطاقة عالي الجهد، وإجراء بعض أنواع الصيانة والإصلاحات المحلية. خصوصية هذا التطور هو العمل على الخط.

ويضيف الخبير: "لقد أكملنا هذا العام مشروعًا تجريبيًا في تركيا، في الربع الثاني من عام 2021، ونستعد لدخول قدر كبير من العمل. كما سنبدأ في الربع الأول من هذا العام مشاريع تجريبية في السعودية".

ولتنفيذ العمل على خط نقل الطاقة الكهربائية بمساعدة "Rope Walker"، يكفي شخصان حاليًا هما طيار ومهندس معدات التشخيص. في المستقبل، سيتم تنفيذ العمل بمشاركة مشغل واحد فقط عن بعد.

تشمل التشخيصات الشاملة المسح المغناطيسي والليزر والفيديو للأسلاك وكابلات الحماية من الصواعق والدعامات والمنطقة المجاورة (المنطقة الأمنية لخط نقل الطاقة العلوي).

أطلقت شركة "كاناتوخود" مشروع "Rope Walker" في عام 2011.

يوحد سوق "إنيرغي نيت" منتجي الطاقة والمستهلكين. وتشمل أهداف السوق الإزالة المستمرة للحواجز القانونية التي تحول دون تطوير التقنيات والمنتجات في قطاع الطاقة، بما في ذلك قطاع الطاقة الموزعة الذكية وشبكات التوزيع والطاقة الشخصية وخدمات المستهلك.