علماء آثار روس يبتكرون نموذجا رقميا ثلاثي الأبعاد لقلعة دمشق

أكمل متخصصون في معهد تاريخ الثقافة المادية في مدينة سانت بطرسبورغ، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، العمل على إنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لقلعة دمشق.

وقد أكمل المتخصصون في المعهد بالشراكة مع مجموعة شركات "جيوسكان" الروسية، العمل على إنشاء النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد لقلعة دمشق وأتاحوا هذا النموذج للجانب السوري حتى يتم العمل عليه في ترميم القلعة.

وتم تنفيذ المشروع من قبل الفريق الإبداعي لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية في إطار المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، حيث قالت نائبة مدير المعهد ورئيس مشروع قلعة تدمر، ناتاليا سولوفيفا، نقلا عن كلمات المدير، "إنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بدأ التصوير الجوي لدمشق والآن اكتمل العمل على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لقلعة دمشق".

ويأمل الخبراء الروس أن يساعد هذا النموذج السوريين في ترميم هذا الصرح القديم ذو القيمة التاريخية والأثرية الكبيرتين، فآخر ترميم لقلعة دمشق كان منذ الثمانينيات ولم يكتمل بعد إلى الآن.

وقام فريق مختص بالعمل على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر القديمة كذلك، منذ عدة سنوات، وبعد إكماله تم تسليم النموذج إلى سوريا.

В Санкт-Петербурге ученые завершили работу по созданию 3D-модели древней Пальмиры.Ученые надеются, что их работа поможет в будущем разработать план реставрации Пальмиры и восстановительных работ. pic.twitter.com/1bQ3qpTrm7 — Елена (@Krasnova1789) November 14, 2017

وقلعة دمشق هي قلعة محصنة أُنشئت في العصور الوسطى، وتعد من أهم معالم فن العمارة العسكرية والإسلامية في سوريا في العصر الأيوبي، وقد أدرجت في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي عام 1979 ميلادي. وتقع قلعة دمشق في الركن الشمالي الغربي من أسوار مدينة دمشق، بين باب الفراديس وباب الجابية. وهي جزء من مدينة دمشق القديمة، ويحيط بها خندق عرضه حوالي 20 مترا.

وحدث أول تدمير لقلعة دمشق في القرن العاشر ميلادي، ثم بنيت قلعة جديدة من القرن الحادي عشر، عندما احتل الإقليم من قبل السلاجقة الأتراك،

كما بدأت تفقد أهميتها العسكرية في القرن التاسع عشر حتى عام 1986، حيث كانت تستخدم كسجن وثكنة عسكرية إلى أن ثم بدأ ترميمها ولم يكتمل الترميم إلى غاية الآن.