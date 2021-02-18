رد فعل رغد صدام حسين عندما سئلت عن مكان جثة أبيها... فيديو

وقالت في الجزء الرابع من لقائها مع قناة "العربية" إنها كانت تتوقع دائما أن يستشهد أثناء الدفاع عن بلاده.
واعتبرت أن مشهد القبض على والدها داخل حفرة "تمثيلية من أجل إيقاع الآخرين بسهولة، وتابعت أنها شعرت بالوجع عندما شاهدته وهو يتم القبض عليه".
وتابعت موضحة أن والدها كان مخدرا وليس في كامل وعيه بلحظة القبض عليه من جانب الجنود الأمريكيين، واستشهدت لحركة رأسه وعينيه.
ماذا كان يطلب #صدام_حسين من ابنته رغد أثناء المحاكمة؟#رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع العربية.#العراق @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/MQHe8D0Q0f— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 18, 2021
وأشارت ابنة صدام حسين أن أصعب مراحل محاكمة والدها كانت في نهايتها بالحكم بإعدامه.
ولفتت أن الجانب الأمريكي اقتطع أجزاء كثيرة من رسائل والدها إلى أسرتها أثنا فترة سجنه.
حصري: صورة أول رسالة تلقتها رغد من #صدام_حسين أثناء محاكمته.#رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع العربية.#العراق @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/6zvseJ1Og8— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 18, 2021
وشددت رغد صدام حسين على أنها لم تر مشهد إعدام والدها الرئيس العراقي الراحل حتى الآن وترفض هذا.
رد فعل #رغد_صدام_حسين على مشهد إعدام والدها.— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 18, 2021
رغد صدام حسين في لقاء حصري على العربية.#العراق@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/VaprAnPWO6
وقالت إن إعدام والدها كان الغرض منه هو "كسر رامز وإخافة الكبار، ولكن أراد الله لهذا لرجل الأفضل وتلا الشهادتين قبل موته".
وعندما سئلت عن رغبتها في الثأر من قتلة والدها، أجابت: "الثأر ممن، فأيا كان من تآمر على إعدامه لا يهموني، وقضيتي قضية وطن وليست تصفية حسابات".
حقيقة نقل رفات #صدام_حسين بعد دفنه.#رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع العربية.#العراق @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/q60SHrGUbG— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 18, 2021
وفي إجابة منها حول إن كان تم نقل جثمان صدام حسين إلى مكان آخر قبل دخول جماعة "داعش" الإرهابية للعراق، اكتفت رغد صدام حسين بالإجابة: "هو أمن في أرض الله الواسعة إلى ما يشاء الله في مكان أمين جدا دون تفاصيل".
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