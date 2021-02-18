الحوثي يرد على غريفيث بعد دعوته لوقف القتال في مأرب

رد القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، على ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث بشأن هجوم الجماعة على محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين من مناطق الصراع الدائر منذ نحو 6 أعوام.

وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر": "المعركة مستمرة لم تتوقف منذ فشل هجومهم على مديرية نهم (شرقي العاصمة صنعاء) إلى اليوم حتى يأتي غريفيث لتصنيف المعركة بالهجوم على مأرب".

المعركةمستمرة لم تتوقف منذفشل هجومهم ع مديريةنهم الى اليوم حتى يأتي غريفث لتصنيف المعركةبالهجوم ع مارب

وهو يعلم أن العدوان رفض من البدايةمبادرةالنقاط التسع بخصوص مارب تحت مبرر أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تحرير العاصمةصنعاء

ولم يقبل توقف الغارات ويفك الحصار مقابل إيقاف القصف — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 18, 2021

وأضاف: "هو (المبعوث الأممي) يعلم أن العدوان رفض من البداية مبادرة النقاط التسع بخصوص مأرب تحت مبرر أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تحرير العاصمة صنعاء، ولم يقبل توقف الغارات ويفك الحصار مقابل إيقاف القصف"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث، جماعة "أنصار الله" إلى ايقاف هجومها على مأرب.

وقال غريفيث في إحاطة قدمها عبر الفيديو لجلسة مجلس الأمن الدولي: "خلال الشهر الماضي أخذ النزاع في اليمن منحى تصعيدياً كبيراً مع الهجوم الذي أطلقته جماعة (أنصار الله) على محافظة مأرب".

وتابع: "الهجوم على مأرب يجب أن يتوقف، فهو يعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر، خاصة مع وصول القتال إلى حدود مخيمات النازحين داخلياً".

واعتبر المبعوث الأممي أن "السعي لتحقيق مكاسب على الأرض باستخدام القوة يهدد عملية السلام".