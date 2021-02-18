وكالة: قوات مسلحة بقيادة السعودية تتحرك لصد هجوم عسكري

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصادرها، أن التحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن أرسل قوات إلى منطقة مأرب.

وأضافت المصادر أن "مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب، حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية، ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال".

من جانبه، غرد الجيش اليمني على "تويتر"، اليوم الخميس: "إن الغارات الجوية للتحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في المخدرة غربي مدينة مأرب وأربعة صواريخ باليستية".

وقالت قناة "المسيرة" التي تديرها "أنصار الله"، اليوم الخميس: "إن وزير الداخلية في الجماعة أمر بنشر قوات الأمن وموظفي الإغاثة على نطاق واسع في مأرب و"مواكبة الانتصارات العسكرية بانتصارات أمنية تتمثل في تحقيق الأمن للمواطنين".

وحثت الولايات المتحدة الحوثيين، يوم الثلاثاء الماضي، على وقف هجومهم والانضمام إلى الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع، الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

كما حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، من أن "السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام".

وتصاعدت حدة القتال في المنطقة المنتجة للغاز مع محاولة "أنصار الله" انتزاع السيطرة على مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

ويهدد القتال بتشريد مئات الآلاف وتعقيد الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ أكثر من ست سنوات.