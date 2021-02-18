الحكومة المصرية تنفي استخدام مادة مسرطنة في إنتاج الخبز

نفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، استخدام مادة مسرطنة في إنتاج الخبز البلدي.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام مادة برومات البوتاسيوم، المسرطنة في إنتاج الخبز".

وأضاف المجلس: "وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء".

وبحسب البيان، فقد أكدت الوزارة أنه لا صحة لاستخدام أي مواد مسرطنة في إنتاج الخبز، وأن مادة "برومات البوتاسيوم" غير مستخدمة نهائيا في إنتاج الخبز البلدي.

وشددت على أن كل المواد المستخدمة في إنتاج جميع أنواع الخبز سليمة وآمنه تماما، ومطابقة لمواصفات الجودة.

وقبل أيام حظرت الحكومة المصرية استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في المخبوزات والمعجنات، مؤكدة أنها تحتوي على مواد مسرطنة.