بعد إصابته بكورونا.. وزير المالية المصري يخضع للعلاج

كشف مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن وزير المالية المصري محمد معيط، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن المصدر المسئول بوزارة المالية أن الفحوص أثبتت إصابة معيط بفيروس كورونا.

وذكر المصدر أن حالة وزير المالية مستقرة، وأنه يخضع حاليا لبرتوكول العلاج المتبع في حالة الإصابة بالعدوى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن معيط في حالة صحية جيدة وإنه يمارس عمله من المنزل بشكل طبيعي.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أمس الأربعاء أن مصر شهدت تسجيل 618 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و49 حالة وفاة جراء الإصابة.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 175677 حالة من بينها 136081 حالة تم شفاؤها، و10150 حالة وفاة.