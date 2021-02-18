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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الناصرة، إسرائيل 13 يناير 2021

    نتنياهو: إعادة امرأة إسرائيلية بعد عبورها إلى سوريا

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان إنه جرت إعادة امرأة إسرائيلية إلى الوطن في وقت متأخر من مساء الخميس، بمساعدة روسية، بعد عبورها الحدود إلى سوريا.

    وكانت وسائل إعلام رسمية سورية، قالت يوم الأربعاء، إن روسيا تتوسط لإبرام اتفاق للإفراج عن إسرائيلية عبرت الحدود إلى سوريا بالخطأ، مقابل الإفراج عن سوريين اثنين تحتجزهما إسرائيل.

    ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن نتنياهو قد وجه الشكر للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عودة مواطنين إسرائيليين إلى بلادهما.

    وسبق أن أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح سوريين اثنين يعملان في رعي الماشية، وفق توجيهات القيادة السياسة.

    وجاء ذلك وفق ما أورده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة بحسابه على "تويتر"، قائلا:

    أعاد جيش الدفاع قبل قليل راعيّْ ماشية إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة وذلك في أعقاب تعليمات المستوى السياسي.

    وأضاف "كانت قواتنا قد ألقت القبض على الراعيين قبل أسبوعين في إطار سلسلة كمائن نصبت على الحدود مع سوريا بعد اجتيازهما خط الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

    ولم يضف أدرعي مزيدا من التفاصيل، غير أن القناة "13" الإسرائيلية أفادت بأن إطلاق سراح الراعيين السوريين يأتي في ظل الصفقة المتبلورة لإطلاق سراح إسرائيلية تجاوزت الحدود إلى سوريا.

    وأضافت القناة: "في وقت سابق اليوم أُعلن أنه من المقدر أن يتم الانتهاء من الصفقة الليلة. وذلك بعدما أكدت إسرائيل أمس، وجود اتصالات مع سوريا بوساطة روسية".

    وأوضحت أن إسرائيل تسعى إلى الإفراج عن مواطنة محتجزة في سوريا، ووفقا لتقارير أجنبية فإن الحديث يدور عن "حريدية" (تنتمي للمتشددين اليهود) سابقة، عمرها 22 عاما من مستوطنة موديعين عيليت، غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، دون ذكر سبب أو كيفية وصولها إلى سوريا.

    وقالت القناة إن هناك تقديرات بأن إطلاق إسرائيل سراح الراعيين، يأتي كبديل عن إطلاق سراح الأسيرين السوريين نهال المقت وذياب قهموز، اللذين رفضا- بحسب تقارير- الشروط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنهما مقابل إخلاء سبيل مواطنة إسرائيلية في سوريا.

    ويشار إلى أن رئيس المجلس القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، قد عادا إلى إسرائيل الليلة الماضية قادمين من موسكو، بعد زيارة استغرقت 48 ساعة من أجل العمل على إتمام تلك الصفقة بوساطة روسية.

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