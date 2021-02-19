الحرس الثوري: من حق إيران امتلاك الأسلحة التقليدية الدفاعية

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد إسماعيل كوثري، أمس الخميس، إن من حق بلاده امتلاك الأسلحة التقليدية الدفاعية، مشددا على أنه لا يمكن التفاوض بشأنها مطلقا.

وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، أن العميد كوثري قد أكد أن الأسلحة التقليدية الدفاعية الإيرانية هو حق لبلاده، ولا يمكن التفاوض بشأنها مطلقا، بدعوى أن هذا الأمر متفق عليه.

وتابع العميد كوثري:

إن إيران لم تسع يوما للحرب وتمتلك مقومات دفاعية لردع أي اعتداء وستدافع بقوة عن أرضها ضد أي عدوان.

وأكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد إسماعيل كوثري، أن بلاده ستعمل بتعهداتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق فقط في حال أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها بشكل عملي، وليس بالتصريحات.

وفي السياق نفسه، أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة عودة إيران إلى الصفقة النووية خلال المحادثات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "إذا حدث مثل هذا اللقاء، نحن مستعدون أن نشارك فيه"، وأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ترى أن هناك، الآن، فرصة، لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن الإدارة الأمريكية أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة بأنها ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين.

فيما نقلت عن مسؤول أمريكي آخر، أن إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين بخلاف الإبلاغ بتخفيف قيود السفر.

وفي السياق نفسه، ألغت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، إعلان الرئيس السابق، دونالد ترامب، إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.