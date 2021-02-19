رغد صدام حسين تنشر صورة أول رسالة تلقتها من والدها أثناء محاكمته وماذا طلب... فيديو

كشفت رغد في الجزء الرابع من لقائها مع قناة "العربية"، عن تفاصيل الرسائل التي تلقتها من والدها أثناء المحاكمة وأهم طلباته.
وقالت رغد إن "والدها كان يطلب في رسائله لها ملابس وسيجارا".
حصري: صورة أول رسالة تلقتها رغد من #صدام_حسين أثناء محاكمته.#رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع العربية.#العراق @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/6zvseJ1Og8— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 18, 2021
وأوضحت أنه "كان يدخن السيجار، وكان يهديه لمن معه"، مشيرة إلى أنه "كان ينبهها على الماركة المحددة التي يريدها".
وأشارت إلى أن الرسائل التي كانت تتلقاها كان يتم محو أجزاء كبيرة منها، لافتة إلى أن الأمر نفسه انطبق على مذكرات صدام حسين، حيث إن هناك صفحات مفقودة.
ماذا كان يطلب #صدام_حسين من ابنته رغد أثناء المحاكمة؟#رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع العربية.#العراق @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/MQHe8D0Q0f— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 18, 2021
وعن القبض عليه ومحاكمته، ذكرت أنها لم تتوقع أن تشاهده وهو في قبضة الأمريكيين، بعد الاحتلال الأمريكي لبغداد في عام 2003، بل أنها كانت تتوقع دائما أن يستشهد أثناء الدفاع عن بلاده.
وأكدت أنها "شعرت بالوجع عندما شاهدته وهو يتم القبض عليه، مضيفة أن أصعب مراحل محاكمة والدها كانت في نهايتها بالحكم بإعدامه".
رد فعل #رغد_صدام_حسين على مشهد إعدام والدها.— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 18, 2021
رغد صدام حسين في لقاء حصري على العربية.#العراق@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/VaprAnPWO6
كما شددت رغد صدام حسين على أنها لم تر مشهد إعدام والدها، الرئيس العراقي الراحل حتى الآن وترفض هذا.
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