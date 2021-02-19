نائب لبناني يتهم حاكم مصرف بلاده بسحب الدولار من السوق

اتهم النائب اللبناني جميل السيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسحب الدولار من السوق عن طريق شرائه بالتواطؤ مع آخرين.

وبحسب تغريدة على موقع "تويتر" قال اللواء جميل السيد إن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ردّ على اتهامه بالتلاعب بالدولار،​ وقال إنه ليس عنده دولارات كافية لدعم المواد الأساسية ودعم ​الليرة​ في وجه الدولار من جهة أخرى".

رياض سلامة ردّ على إتهامه بالتلاعب بال$:

" ليس عندي دولارات كافية لدعم المواد الأساسية ودعم الليرة في وجه ال$ من جهة أخرى"!

صحيح

ولكن المشكلة ليست هنا،

المشكلة كما أظهرت التحقيقات انّه والمصارف يشترون ال$ من السوق بالتواطؤ مع بعض الصرّافين،

أوقفوا شراء أل$،

ينخفض سعره تلقائياً... — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) February 19, 2021

وتابع: "صحيح ولكن المشكلة ليست هنا، المشكلة كما أظهرت ​التحقيقات​ أنّه والمصارف​ يشترون الدولار من السوق بالتواطؤ مع بعض الصيارفة".

وختم النائب اللبناني تغريدته قائلا: "أوقفوا شراء الدولار ينخفض سعره تلقائياً".

وكان سعر الدولار في لبنان قد شهد ارتفاعا مطردا منذ عام تقريبا وصل ذروته خلال الأيام الأخيرة، محققا 9325 ليرة للشراء، و9250 ليرة للبيع.

ويتزامن تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار، مع استمرار غياب أية حلول لتشكيل حكومة أو استعادة تدفق النقد الأجنبي في القنوات الرسمية داخل البلاد، مع تواصل انتعاش السوق الموازية.

وبحسب وسائل إعلامية فإن لبنان يحتاج إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، بينما بلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.

وبلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.