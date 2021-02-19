وصول أولى جرعات اللقاح الروسي" سبوتنيك V" إلى قطاع غزة

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى فلسطين، أن سيارات محملة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي وصلت إلى قطاع غزة في 17 فبراير/شباط الماضي.

وقال الممثل الدبلوماسي الروسي في فلسطين، غوتشا بواتشيدزه لوكالة "سبوتنيك": "لقد عبرت السيارات الحدود بعد عبروها الأراضي الإسرائيلية ووصلت إلى قطاع غزة وتحمل ألفي جرعة لألف شخص".

وفي السياق نفسه، قال مستشار وزير الصحة الفلسطيني، فتحي أبو فرد، أن "اللقاح الروسي (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا وصل إلى قطاع غزة اليوم عبر حاجز إيرز".

وذكرت الوكالة الفلسطينية (وفا)، نقلا عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي القلة، أن إسرائيل منعت إدخال لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" إلى قطاع غزة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

واعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.