سفارة الإمارات في لندن: الشيخة لطيفة تحظى بالرعاية في المنزل

قالت سفارة دولة الإمارات في لندن إن الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تحظى بالرعاية في المنزل، مضيفة أن التغطية الإعلامية عنها لا تعكس الوضع الحقيقي.

جاء هذا في بيان صادر عن السفارة، اليوم الجمعة، وحصلت "رويترز" على نسخة منه عبر وزارة الخارجية الإماراتية.

وذكر البيان: "أسرتها تؤكد أن صاحبة السمو تحظى بالرعاية في المنزل، بدعم من أسرتها ومختصين في مجال الصحة. وهي مستمرة في التحسن، ولدينا أمل في أنها ستعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".

وقبل يومين، أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن قلق بلاده من تقارير تتحدث عن اختطاف الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي.

وقال راب، في تصريحات مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "الحكومة البريطانية قلقة من مقاطع الفيديو للأميرة لطيفة وتريد أن ترى دليلا على أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وأكد أنه "يمكنك مشاهدة اللقطات فقط، ونرى أن هناك صورا مؤلمة للغاية، وهو أمر صعب للغاية"، وإن بريطانيا منزعجة منه وإن الأمم المتحدة ستتابع الأمر، مطالبا بدليل يثبت وجودها حية، وذلك في أعقاب مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للأميرة لطيفة، وهي تقول إنها رهينة في فيلا تحولت إلى سجن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا، في سبتمبر/أيلول الماضي، زعمت فيه أن الشيخة لطيفة محتجزة في مكان غير معلوم، بعد القبض عليها أثناء محاولتها الهروب من الإمارات للمرة الثانية.

وفي مايو/ أيار الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات الإماراتية عليها الكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، وأن توضح وضعها القانوني، مشيرة إلى أن عدم الكشف عن مكانها ومصيرها يعتبر "إخفاء قسريا" بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أن آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزها.