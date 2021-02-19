رغد صدام حسين تتحدث عن مذكرات الرئيس الراحل وعلاقتها بأسرار الرؤساء والملوك... فيديو

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الجمعة، عن سر عدم ظهور مذكراته إلى النور حتى الآن، والتي وعدت بنشرها.

وأوضحت في الجزء الخامس من لقائها المطول مع قناة "العربية" أن المذكرات كانت تسرد يوميات والدها داخل المعتقل خلال فترة محاكمته، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003.

وشددت على أن مذكرات صدام حسين الخاصة "لا تتناول أسرار رؤساء أو ملوك".

وعن عدم نشر المذكرات حتى الآن، أوضحت رغد صدام حسين أنها حاولت أكثر من مرة نشرها، وكان يتم الاتفاق مع جهة أو أحد الأشخاص على تنفيذ هذا، ولكنهم كانوا يختفون في اللحظة الأخيرة، ولا يعاودوا الاتصال بها.

وأعربت رغد صدام حسين عن أمنيتها في نشر مذكرات والدها الرئيس العراقي الراحل.