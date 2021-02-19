وزارتا الصحة الفلسطينية والإسرائيلية تجتمعان للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا

عقدت وزارتا الصحة الفلسطينية والإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا مشتركا على المستوى الفني الخاص بفيروس كورونا.

واتفق الجانبان على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني من الذين يعملون في إسرائيل ويدخلون عبر الحواجز والمعابر بين الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية.

وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية الذي وصل لـ" سبوتنيك "، فقد تقدم الجانب الفلسطيني بطلب الاعتراف ببطاقة التطعيم الفلسطينية.

وأضاف البيان: "تم الاتفاق على التعاون الفني للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا".

وطالب الوفد الفلسطيني في الاجتماع من نظيره الإسرائيلي التوقف عن حجز سيارات وزارة الصحة التي تعبر إلى مسافر يطا لتوفير الخدمات الطبية ومطاعيم الأطفال ورعاية الحوامل، وإعطاء الحرية المطلقة لسيارات وزارة الصحة الفلسطينية للتنقل فيها وعدم عرقلتها من قبل القوات الإسرائيلية التي تعترض طريقها.