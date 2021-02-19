بوساطة روسية... اتفاق سوري تركي لنقل أقماح الحسكة إلى حلب

كشفت مصادر خاصة عن نجاح مساع روسية بنقل مئات الأطنان من القمح في صوامع محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة الميليشيات "التركمانية" في مناطق سيطرة الجيش التركي، باتجاه مطاحن محافظة حلب شمالي البلاد.

وأكدت المصادر لـ"سبوتنيك" أن:

اتفاقا بوساطة روسية تم التوصل إليه خلال الساعات القليلة الماضية بين الجانبين السوري والتركي، وينص على نقل المئات من أطنان القمح باتجاه مدينة حلب انطلاقا من صوامع (الشركراك) التي احتلها الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" الموالية له في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد معارك ضارية مع مسلحي التنظيمات الكردية الموالية للجيش الأمريكي.

وخلال الأشهر الأخيرة، عانت سوريا أزمة حادة في تأمين الأقماح اللازمة لتلبية الطلب على الخبز لمواطنيها، وذلك بسبب تشديد الحصار الغربي على البلاد، والحرق المتعمد بشكل واسع لمواسم القمح في مناطق زراعته، وخاصة في المساحات المتاخمة لمناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا.

وكشفت المصادر عن أن القافلة الأولى المحملة بالأقماح تحركت اليوم، عبر 8 شاحنات باتجاه مطاحن حلب، وبحماية مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى نقل نحو 450 طنا من القمح خلال الساعات المقبلة.

وحصلت "سبوتنيك" على مقاطع فيديو توضح تحرك القافلة من محافظة الحسكة باتجاه مدينة حلب.