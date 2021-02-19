مستشار الأمن القومي العراقي: الناتو يعمل في بلادنا بموافقة الحكومة... ومهمته استشارية

قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعمل في بلاده بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها.

وقال الأعرجي في تغريدة له على موقع "تويتر": "حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية".

وأضاف مستشار الأمن العراقي: "نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن أعداد المدربين".

حلف الناتو يعمل مع العراق و بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية..

نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار و لا اتفاق عن اعداد المدربين . — قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) February 19, 2021

​وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس الخميس، أن الناتو سوف يوسع مهمته في العراق إلى ثمانية أضعاف حجمها الحالي.

وقال ستولتنبرغ، بعد اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف، وهو الأول منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم: "قررنا اليوم توسيع مهمة الناتو التدريبية في العراق. ستزيد مهمتنا من 500 فرد إلى نحو 4000 فرد".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد دعت، في وقت سابق، إلى توسيع العمل التدريبي للناتو في البلاد.